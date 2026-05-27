¿Expulsaron a la hija de Pepe Aguilar, Aneliz Aguilar, de la universidad? Aquí te contamos

En las últimas horas, el nombre de la familia Aguilar volvió a colocarse en tendencia, pero esta vez no por temas musicales, sino por una controversia que involucra a Aneliz Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar.

El origen del escándalo

La polémica comenzó luego de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani difundiera información sobre un supuesto incidente ocurrido en una institución educativa en Europa . Según el testimonio presentado en su programa, Aneliz habría sido expulsada tras un conflicto con una compañera.

De acuerdo con esa versión, la joven habría faltado a clases durante varios días, lo que derivó en tensiones dentro de su entorno escolar. La situación escaló cuando presuntamente tuvo un altercado con su compañera de habitación, lo que terminó por desencadenar una sanción por parte de la institución.

La versión que se hizo viral

Uno de los puntos que más llamó la atención y alimentó la viralización del caso fue el señalamiento de que, en medio de la discusión, Aneliz habría arrojado pertenencias por la ventana e incluso intentado empujar a su compañera .

Este relato, que proviene de una fuente anónima citada en el programa, fue el detonante para que el tema se expandiera rápidamente en redes sociales, donde usuarios debatieron la veracidad y gravedad de lo ocurrido.

Falta de confirmación oficial

Hasta el momento, es importante subrayar que ninguna autoridad escolar ni la familia Aguilar ha confirmado o desmentido públicamente estos hechos. La información se mantiene en calidad de versiones no verificadas, basadas principalmente en testimonios difundidos en programas de espectáculos.

Este tipo de situaciones no es nuevo en el mundo del entretenimiento, donde rumores pueden escalar con rapidez, especialmente cuando involucran a figuras públicas o familiares de celebridades.

Un caso que refleja el poder de las redes

Más allá de la veracidad del caso, la situación evidencia cómo una versión sin confirmación puede escalar rápidamente en la conversación pública. En cuestión de horas, el nombre de Aneliz Aguilar pasó de un perfil discreto a convertirse en tendencia.

Por ahora, el caso permanece en el terreno de la especulación. Será necesario esperar una postura oficial para conocer con certeza qué ocurrió realmente.