Exsubsecretario de Egresos de Durango recibe su séptima sentencia; acumula 53 años de prisión

El exsubsecretario de Egresos del Gobierno de Durango durante la Administración 2016-2022, José Alberto Bustamante Curiel, fue sentenciado nuevamente por el delito de peculado, con lo que acumula siete condenas que en conjunto suman 53 años de prisión y más de 137 millones de pesos por concepto de reparación del daño.

Durante el más reciente juicio oral, la autoridad judicial determinó imponer al exfuncionario una nueva pena de cinco años de prisión, además de una multa equivalente a 370 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y el pago de secomo reparación del daño ocasionado al erario estatal.

Según informó este lunes la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), las investigaciones establecieron que Bustamante Curiel, quien por su cargo tenía bajo su responsabilidad la administración y correcta aplicación de los recursos públicos, realizó actos que permitieron la disposición ilícita de cinco millones de pesos del Gobierno del Estado, aprovechando el acceso que tenía a la operación de cuentas bancarias oficiales.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público Especializado acreditó la responsabilidad penal del exservidor público mediante pruebas periciales, documentales y testimoniales, con las que demostró que la operación financiera carecía de sustento legal y administrativo, por lo que el tribunal emitió una nueva sentencia condenatoria por peculado.

Con esta resolución, José Alberto Bustamante Curiel acumula siete sentencias condenatorias, que en conjunto representan 53 años de prisión y más de 137 millones de pesos por concepto de reparación del daño al patrimonio público.

La Fiscalía anticorrupción señaló que este fallo forma parte de las acciones emprendidas para investigar y sancionar los delitos que afectan los recursos públicos, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en la entidad.