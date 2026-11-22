El exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración, José Alberto Bustamante Curiel, acumula ocho sentencias condenatorias que suman 54 años de prisión y más de 137 millones de pesos en sanciones y obligaciones económicas, luego de recibir una nueva condena por el delito de abandono del servicio público .

En la última resolución, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que se le impuso una pena de un año, dos meses y siete días de prisión, una multa de ocho mil 178 pesos con 70 centavos y la inhabilitación por cuatro años para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro de la administración pública. También deberá cubrir la reparación del daño, cuyo monto será determinado por el juez de ejecución.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el proceso, Bustamante Curiel presentó su renuncia voluntaria el 15 de septiembre de 2022, pero no realizó la entrega formal de los asuntos pendientes, recursos materiales, humanos y financieros, programas, obligaciones y trámites bajo su responsabilidad en la Subsecretaría de Egresos.

Aunque fue convocado por el Órgano Interno de Control para cumplir con el procedimiento de entrega-recepción, no acudió a la diligencia programada ni justificó su inasistencia . La Fiscalía anticorrupción señaló que esta omisión afectó la continuidad y el funcionamiento de la dependencia, al dejar a la administración entrante sin información necesaria para dar seguimiento a asuntos y obligaciones financieras pendientes.