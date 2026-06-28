Exsubsecretario de Egresos de Durango suma una sexta sentencia; acumula 48 años de prisión
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango dio a conocer que se dictó la sexta sentencia condenatoria en contra de José Alberto Bustamante Curiel, exsubsecretario de Egresos durante la Administración Estatal 2016–2022, al acreditarse su responsabilidad penal por el delito de peculado.
El Tribunal de Enjuiciamiento impuso una pena de cinco años de prisión, una multa equivalente a 370 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y el pago de tres millones de pesos por concepto de reparación del daño, luego de que el Ministerio Público Especializado demostró su responsabilidad mediante pruebas periciales, testimoniales y documentales.
De acuerdo con la investigación de este último hecho, José Alberto Bustamante Curiel, en su calidad de Subsecretario de Egresos y contando con facultades para operar cuentas bancarias de la Administración Estatal 2016–2022, realizó los trámites necesarios para disponer indebidamente de recursos públicos por un monto de tres millones de pesos, sin que existiera justificación legal o administrativa que amparara dicha operación.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público Especializado acreditó, más allá de toda duda planteada en el desarrollo del mismo, la responsabilidad penal del acusado, obteniendo así esta nueva sentencia condenatoria, con lo que suman un total de 48 años de prisión, así como el pago de más de 132 millones de pesos como reparación del daño.