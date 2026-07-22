Extrabajador del Cefereso 14 es vinculado a proceso por presentar licencias médicas falsas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Julián, señalado por su probable responsabilidad en el delito de uso de documento falso, luego de que presuntamente presentó licencias médicas apócrifas en su centro de trabajo.

De acuerdo con la información oficial, la audiencia inicial se llevó a cabo tras el cumplimiento de una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial en las inmediaciones de la colonia Del Maestro, en la ciudad de Durango.

La carpeta de investigación fue integrada por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), quien reunió los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener el mandamiento judicial.

Julián "N", se desempeñaba como vigilante en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 14, de Gómez Palacio, y se le investiga por presuntamente presentar licencias médicas apócrifas, para no trabajar.

Una vez presentado ante el juez de Control, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito de uso de documento falso.

Asimismo, el juzgador fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con la integración de pruebas relacionadas con el caso.