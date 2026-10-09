Extrabajador denuncia despido injustificado y presuntas acusaciones de robo en panificadora de Durango

José Cruz García Gudiño denunció que una empresa panificadora tradicional de Durango incurre en presuntas irregularidades con sus trabajadores, principalmente en el tema de las prestaciones y al momento de realizar despidos. En su caso, señaló que le pidieron firmar su renuncia, pero al no aceptar lo acusaron de robo.

Relató a El Siglo de Durango que el pasado 7 de octubre acudió con normalidad a cumplir su jornada laboral como chofer y vendedor de pan empaquetado, pero horas después lo llamaron para que regresara a las instalaciones de la empresa. Ahí le pidieron pasar al área de Recursos Humanos, donde le informaron sobre su despido.

En Recursos Humanos, primero le dijeron que iban a rescindir su contrato y le pidieron que firmara un documento. Posteriormente, le indicaron que habían encontrado presuntas anomalías relacionadas con el robo de productos a la empresa y a clientes. Sin embargo, se negó a firmar cualquier documento y solicitó pruebas de las acusaciones, pues considera que se trató solo de un despido injustificado.

“Según las pruebas que tienen contra mí, son unas notas que no tienen ni mi nombre ni nada, cuando ahí piden específicamente apuntar el nombre del vendedor”, declaró José.

Dijo que lo acusan de haberse robado panqués y, además, le están cobrando producto que no alcanzó a vender, aunque tampoco le han precisado el monto correspondiente a la cantidad de pan que, según la empresa, sustrajo, pero en general el pan que no alcanzan a vender se los cobran.

“El problema es que a veces están caducos y cuando uno no los vende, a uno se los cobran”.

Aseguró que, durante los tres meses que laboró en el lugar, se percató del incumplimiento de algunas prestaciones de ley. Sin embargo, consideró más preocupante que se hayan registrado otros despidos similares al suyo, bajo el argumento de un presunto robo.

Denuncia en Conciliación

Como ocurre en los casos en que se considera que hubo un despido injustificado, dijo que acudió al Centro de Conciliación Laboral del Estado, antes Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde inició un proceso contra la empresa.

En el Centro de Conciliación le pidieron que acudiera nuevamente el próximo 15 de octubre. Sin embargo, por medio de un compañero, le dieron a conocer un mensaje en el que le indicaban que la empresa podía detener la demanda laboral.

“Cuando ellos se dan cuenta de que yo fui, me mandaron decir que le hiciera como quisiera, que podían parar la demanda ahí”.

Señaló que, después de que otros compañeros se enteraron de su caso, algunos se comunicaron con él para expresarle su apoyo. Aseguró que el propietario, el supervisor y el encargado de Recursos Humanos de la empresa ya habrían aplicado medidas similares contra otros trabajadores, e incluso señaló que existen otras demandas.

José afirmó que tiene el respaldo de algunos compañeros y agregó que, aunque hay un sindicato, este nunca se presentó.

Al explicar por qué decidió hacer pública su denuncia, puntualizó: “Pues para que ellos no hagan lo que ellos quieren, que no sigan haciendo arbitrariedades con los compañeros”.