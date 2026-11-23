Extrabajadores de la unidad minera Cerro de Mercado se manifestaron la mañana del lunes en demanda del pago de salarios e indemnizaciones, con los que se ha incumplido desde hace casi cuatro años.

En tal sentido, aseguraron que la justicia federal ha detenido la ejecución de sentencias evitando el embargo y remate correspondientes para que los trabajadores puedan recibir su pago.

Daniel Esquivel, abogado de los trabajadores, cuestionó el actuar de los jueces laborales federales por no ejecutar sentencias firmes.

“De igual forma ha habido un problema de independencia judicial con el presidente del órgano de la Administración Judicial Federal, Néstor Vargas, por querer imponer la línea institucional a estos juzgadores de este circuito y de La Laguna, para que resuelvan en contra de los trabajadores y se beneficie aún más a los empresarios y principalmente la sindicatura de Altos Hornos de México y Minera del Norte”. “Por ende esta manifestación es para exigir lo que ya ganamos en tribunales, lo que ya está firme y también vamos a tomar otras medidas para que la ciudadanía voltee a ver que estamos siendo víctimas de la falta de independencia judicial y que estamos también siendo víctimas en el cumplimiento de sentencias ya firmes a favor de los trabajadores”, indicó.

Por su parte, Sada Arroyo, quien se desempeñó como subgererente de Relaciones Laborales de Cerro de Mercado, compartió que el incumplimiento comenzó en 2022 con la falta de pago del aguinaldo y el fondo de ahorro, situación que posteriormente se extendió a los salarios. Aunque los empleados siguieron asistiendo a su trabajo y cumpliendo instrucciones, finalmente optaron por rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador.

Enfatizó que el derecho al cobro ya quedó acreditado ante un Tribunal mediante sentencias que determinaron los montos que se le deben a cada demandante, pero dichos fallos no se han hecho efectivos bajo el argumento del concurso mercantil o quiebra de la empresa.

Sin embargo, la legislación contempla vías como el embargo y el remate de bienes sin necesidad de someter a los trabajadores al procedimiento, lo que no se ha concretado, “claramente hay cuentas que se han estado inflando en estos últimos años y pues no son las de los trabajadores”, lamentó.