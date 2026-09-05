Extracción irregular de arena y grava amenaza cauces de ríos en Durango; señala Conagua 

La extracción irregular de arena y grava en los ríos de Durango se ha convertido en una de las preocupaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido al impacto que estas actividades pueden generar sobre los cauces, la flora y la fauna.

Roberto Delgado Gallegos, director de la Conagua en Durango, informó que durante las visitas de inspección realizadas por la dependencia se han detectado aprovechamientos de materiales pétreos que operan sin los permisos correspondientes.

Ante estos casos, la Conagua se ha apoyado en la Guardia Nacional para realizar los operativos y combatir la extracción ilegal de arena y grava.

El funcionario explicó que este tipo de actividades puede generar afectaciones ambientales importantes, debido a que la extracción sin control puede modificar el cauce de los ríos, provocar desvíos y deformar su estructura natural.

Incluso quienes cuentan con un permiso deben respetar los volúmenes autorizados de extracción, mientras que quienes trabajan sin autorización, advirtió, realizan el aprovechamiento sin criterios ni controles establecidos.

“Los que no tienen permiso, pues sin ningún criterio se ponen a explotar, a aprovechar”, señaló Delgado Gallegos al referirse a las actividades que la dependencia busca frenar.

La problemática forma parte del programa de inspecciones que mantiene la Conagua en distintos puntos del estado, junto con la revisión de pozos clandestinos, descargas de aguas residuales e invasiones a zonas federales.

El director de la dependencia indicó que los operativos buscan no solamente verificar el cumplimiento de las concesiones, sino también evitar actividades que comprometan la disponibilidad y conservación de los recursos hídricos de Durango.