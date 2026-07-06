Exvocalista del grupo Los Nuevos Rebeldes habría sido asesinado tras el partido de México

La violencia volvió a golpear al regional mexicano. José Adán R., conocido artísticamente como Adán R y exvocalista de la agrupación Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado la noche del domingo en Culiacán, Sinaloa, apenas unas horas después del partido en el que la Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026.

El caso ha causado conmoción entre seguidores del cantante y de la música norteña, ya que el artista había decidido emprender una carrera como solista tras separarse de la agrupación con la que alcanzó reconocimiento en el noroeste del país.

Un ataque afuera de su domicilio

De acuerdo con la información dada a conocer por autoridades y medios locales, el ataque ocurrió en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán .

Los primeros reportes indican que Adán R. se encontraba afuera de su vivienda cuando hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego en su contra. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones.

Paramédicos acudieron al sitio pocos minutos después, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el cantante ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos del Ejército, corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

La coincidencia con los festejos del Mundial

El asesinato ocurrió durante una jornada marcada por las emociones que dejó el Mundial de 2026. Horas antes, miles de aficionados habían seguido el encuentro entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final, que terminó con la eliminación del Tricolor.

En distintos puntos de Sinaloa se registraron celebraciones y reuniones de aficionados después del encuentro , aunque las autoridades no han establecido una relación entre esos eventos y el crimen del músico. Diversos reportes únicamente señalan que el ataque ocurrió esa misma noche, mientras la ciudad aún vivía el ambiente generado por el partido.

Mientras tanto, la noticia ha provocado numerosas reacciones dentro del ámbito del regional mexicano, donde colegas, amigos y seguidores han lamentado la muerte del joven intérprete, cuya carrera como solista apenas comenzaba a tomar impulso.