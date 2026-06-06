F1: Kimi Antonelli vuelve a sorprender y se lleva la pole en Mónaco

La temporada 2026 de Fórmula 1 sigue teniendo un nombre propio, Kimi Antonelli. El joven piloto italiano de Mercedes volvió a demostrar que no le pesa la presión y conquistó la pole position para el Gran Premio de Mónaco, uno de los escenarios más complicados y prestigiosos del automovilismo mundial.

Antonelli logró una vuelta espectacular en la Q3 para superar por apenas 43 milésimas de segundo al neerlandés Max Verstappen . La diferencia mínima refleja lo cerrada que fue la batalla por la primera posición de la parrilla, en una clasificación donde cada error podía significar perder varias posiciones en uno de los circuitos donde adelantar es más difícil.

Una vuelta que puede valer oro

La clasificación en Mónaco suele ser casi tan importante como la propia carrera. Las estrechas calles del Principado ofrecen muy pocas oportunidades de rebase, por lo que arrancar desde la primera posición representa una ventaja enorme para cualquier piloto.

Consciente de ello, Antonelli sacó el máximo rendimiento de su Mercedes para registrar un tiempo que nadie pudo mejorar. El italiano mostró precisión en cada sector del circuito y cerró una vuelta que muchos ya consideran una de las mejores de la temporada.

Además, esta pole representa la cuarta del año para el líder del campeonato, quien continúa consolidándose como la gran revelación de la nueva era de la Fórmula 1.

Verstappen mantiene la presión

Max Verstappen fue el piloto que más cerca estuvo de arrebatarle la pole al italiano. El tetracampeón mundial quedó a solamente 0.043 segundos de Antonelli y partirá desde la primera fila, lo que le permitirá mantenerse en la pelea por la victoria desde la largada.

La batalla entre Mercedes, Red Bull y Ferrari promete ser uno de los grandes atractivos de la carrera, especialmente porque cualquier detalle estratégico podría definir el resultado final en las calles de Montecarlo.

Ferrari se queda cerca en casa

Aunque Ferrari había dominado gran parte de las prácticas libres, la escudería italiana no logró completar la tarea durante la sesión definitiva. Lewis Hamilton clasificó en la tercera posición, mientras que Charles Leclerc terminó cuarto tras rozar el muro durante su último intento en la Q3.

La actuación de los Ferrari dejó sensaciones encontradas. Por un lado, confirmaron que cuentan con ritmo para pelear por el triunfo, por otro, dejaron escapar la posibilidad de quedarse con la pole frente a su afición en el circuito más emblemático del calendario.

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