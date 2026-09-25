F1: ¿por qué Sergio Pérez fue sancionado en la clasificación de Bakú? Aquí te contamos

Sergio “Checo” Pérez tendrá que afrontar el Gran Premio de Azerbaiyán desde el fondo de la parrilla después de recibir una sanción por parte de los comisarios de la FIA tras la clasificación disputada en el circuito callejero de Bakú.

¿Qué hizo Checo Pérez para recibir la sanción?

El incidente ocurrió entre las curvas 19 y 20. Pérez circulaba en una vuelta de preparación mientras calentaba los neumáticos, al tiempo que Piastri se aproximaba a gran velocidad en una vuelta cronometrada.

Según el reporte de los comisarios, Cadillac había advertido al mexicano en dos ocasiones por radio de que el piloto de McLaren venía detrás .

Las instrucciones establecidas por Dirección de Carrera para controlar el tráfico indicaban que los pilotos que estuvieran preparando vuelta debían mantenerse en el costado derecho en ese sector de la pista. Sin embargo, el movimiento realizado por Checo para generar temperatura en sus neumáticos terminó colocándolo en la trayectoria de Piastri.

El australiano tuvo que levantar el acelerador para evitar la situación. Aunque posteriormente reconoció que el incidente no le habría provocado una pérdida significativa de tiempo, para los comisarios fue suficiente para considerar que Pérez lo había obstaculizado de manera innecesaria.

¿Desde qué posición arrancará Checo Pérez?

Aunque la sanción establece una pérdida de tres lugares, el impacto práctico será menor debido a otras penalizaciones aplicadas en la parrilla. Pérez originalmente había clasificado en el puesto 20 y, tras todos los ajustes, se mantiene en la posición 20 para la salida, inmediatamente detrás de su compañero Valtteri Bottas.

Esto se debe a que los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll ya arrastraban penalizaciones relacionadas con cambios en sus unidades de potencia , lo que modificó la distribución de los lugares en la parte final de la formación. Alonso partirá 21 y Stroll 22.

Así, Checo tendrá nuevamente una carrera cuesta arriba en Bakú. El mexicano deberá intentar aprovechar las características del circuito, las posibles oportunidades de adelantamiento y cualquier eventualidad durante la competencia para recuperar posiciones después de una clasificación que terminó complicándose tanto por la estrategia como por la posterior decisión de los comisarios.