F1: ¿Qué esperar de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Baréin?

El piloto mexicano tendrá que emprender una remontada desde la parte trasera de la parrilla después de una difícil sesión de clasificación para Cadillac en el circuito de Sepang, escenario que este año recibe excepcionalmente la competencia.

Cadillac sabía que Sepang sería complicado

El resultado no llegó completamente por sorpresa para la escudería estadounidense. Durante los días previos, Checo ya había anticipado que las características de Sepang podían representar un problema para el monoplaza de Cadillac .

Uno de los principales factores es que el equipo decidió no utilizar en esta fecha su especificación más reciente del motor Ferrari, prefiriendo reservarla para un circuito en el que puedan obtener mayores beneficios de rendimiento.

Aunque Pérez finalizó la clasificación en el lugar 22 con un registro de 1:38.933, las sanciones aplicadas a Franco Colapinto y Arvid Lindblad modificarán la parrilla y permitirán que el mexicano tome la salida desde la posición número 20, justo por detrás de su compañero Valtteri Bottas.

¿Qué puede ayudar a Checo Pérez durante la carrera?

Ante la falta de ritmo puro, las principales oportunidades de Pérez podrían llegar mediante la estrategia y las condiciones cambiantes de la carrera.

El trazado malasio se caracteriza por altas temperaturas, humedad y posibilidades de lluvia, elementos que podrían alterar el desarrollo normal de la competencia y generar oportunidades mediante entradas a pits, Safety Car o cambios de neumáticos.

Uno de los puntos a seguir será la degradación de los neumáticos. Checo explicó después de la clasificación que el deslizamiento de los monoplazas puede convertirse en uno de los mayores desafíos y que las condiciones de la pista podrían cambiar considerablemente para el domingo, situación que abriría la puerta a diferentes estrategias.

La carrera en Baréin

Para Pérez, que largará 20º, el objetivo inicial estará en salir cuanto antes del fondo de la parrilla y mantenerse en posición de aprovechar cualquier circunstancia que altere el orden habitual de la competencia.

En esta ocasión, este Gran Premio comenzará en punto de la 1 a.m., este domingo 4 de octubre y podrá ser vista a través de F1TV y Sky Sports.