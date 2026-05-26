F1: ¿Sergio 'Checo' Pérez está cerca de salir de Cadillac? Esto es lo que sabemos

El futuro de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 vuelve a generar incertidumbre. A pesar de haber firmado un contrato multianual con Cadillac para su regreso en la temporada 2026, recientes reportes apuntan a que el piloto mexicano podría no permanecer mucho tiempo en la escudería estadounidense

Un proyecto nuevo con complicaciones

Cadillac llegó a la Fórmula 1 en 2026 como una de las grandes apuestas del campeonato, apostando por la experiencia de pilotos como Checo Pérez y Valtteri Bottas. Sin embargo, el inicio de temporada ha estado lejos de lo esperado en términos competitivos.

El equipo no ha logrado sumar puntos en las primeras carreras y ha enfrentado diversos problemas técnicos y estratégicos que han afectado el rendimiento del monoplaza.

En este contexto, el propio Pérez ha tenido actuaciones discretas, muchas veces condicionadas por fallas mecánicas o limitaciones del auto, lo que ha complicado su adaptación y resultados en pista.

¿Sacarán a Checo de Cadillac?

A pesar de este panorama, el nombre de Checo Pérez ha comenzado a sonar fuera de Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, existiría interés de otras escuderías por ficharlo, lo que ha generado versiones sobre una posible salida anticipada del mexicano .

Esto llama la atención considerando que su contrato con Cadillac fue anunciado como un acuerdo a largo plazo, lo que en teoría garantizaría estabilidad tanto para el piloto como para el equipo en su proyecto debut en la máxima categoría.

Sin embargo, en la Fórmula 1 los contratos suelen estar sujetos a cláusulas de rendimiento, decisiones estratégicas o cambios dentro de los equipos, por lo que un movimiento no sería completamente inesperado.

Una pieza clave en el debut

Más allá de los rumores, dentro de Cadillac el papel de Checo Pérez ha sido fundamental. El piloto mexicano no solo aporta experiencia en pista, sino también en el desarrollo del monoplaza, algo clave para una escudería que apenas comienza su camino en la F1.

Incluso, reportes destacan que Pérez se ha convertido en una figura central dentro del equipo, ayudando a maximizar el rendimiento del auto en cada carrera y aportando información técnica valiosa.

¿Salida o especulación?

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre una posible salida de Checo Pérez de Cadillac. Todo apunta a que los rumores surgen en medio de un inicio complicado de temporada y del interés que genera un piloto con su experiencia dentro del paddock.

Lo cierto es que el panorama podría cambiar conforme avance la temporada: si Cadillac mejora su rendimiento, la continuidad del mexicano podría fortalecerse; si no, las versiones sobre un cambio de equipo podrían cobrar más fuerza.