F1: Sergio 'Checo' Pérez presenta su casco para el Gran Premio de México

Sergio “Checo” Pérez ya tiene listo uno de los elementos más especiales para su regreso al Gran Premio de México. El piloto tapatío presentó este martes el casco con el que competirá durante el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una pieza diseñada especialmente para combinar símbolos de la cultura mexicana con uno de los momentos más importantes de su trayectoria dentro de la Fórmula 1.

El nuevo diseño fue mostrado durante un evento realizado frente a Plaza Carso, en la Ciudad de México, donde aficionados pudieron conocer de cerca la protección que utilizará el representante de Cadillac.

El protagonista no es Pérez

A diferencia de algunos de los diseños utilizados por el mexicano en años anteriores, esta vez se optó por una apariencia predominantemente blanca, acompañada de diferentes elementos en tonos grises y detalles inspirados directamente en símbolos de la cultura nacional.

Uno de los protagonistas es Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada y una de las figuras más representativas de las culturas mesoamericanas. Su imagen aparece integrada en una composición que busca destacar las raíces mexicanas del piloto y darle al casco una identidad particular para la carrera disputada en casa.

El número 300 también ocupa un espacio importante dentro del diseño, haciendo referencia a la cantidad de Grandes Premios que Pérez alcanzará cuando tome la salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El mexicano volverá a correr frente a su afición

Pérez ha vivido distintos momentos dentro del Gran Premio de México desde que la competencia regresó al calendario en 2015 . Sus mejores resultados llegaron en 2021 y 2022, cuando terminó en la tercera posición y consiguió subir al podio frente a los aficionados mexicanos.

También ha atravesado episodios complicados, como el abandono de 2023 después de un contacto durante la primera vuelta o la complicada edición de 2024, en la que terminó fuera de las primeras posiciones. En 2026, el escenario será diferente, pues ahora competirá como integrante de Cadillac y buscará aprovechar una fecha que tendrá un significado especial independientemente del resultado.

El fin de semana del Gran Premio de México comenzará el viernes 30 de octubre, mientras que la carrera se disputará el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.