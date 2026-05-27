¿Facebook, Instagram y WhatsApp comenzarán a cobrar o en qué consiste 'Meta One'? Aquí te contamos

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, encendió las alertas tras anunciar nuevos planes de suscripción bajo el nombre “Meta One”. Pero la gran pregunta gira alrededor sobre si comenzarán a cobrar por utilizar dichas aplicaciones.

¿Qué es “Meta One”?

“Meta One” es el nuevo sistema de suscripciones que agrupa diferentes servicios de la compañía, especialmente enfocados en inteligencia artificial y funciones avanzadas dentro de sus apps.

Con “Meta One”, la compañía apunta a competir en el mercado de suscripciones digitales, apostando por la integración de inteligencia artificial en el uso cotidiano de sus aplicaciones y ofreciendo una experiencia más completa para creadores de contenido y usuarios en general.

¿Se volverán de pago Facebook, Instagram o WhatsApp?

No, las tres plataformas seguirán siendo gratuitas en su uso básico, tal como hasta ahora. Sin embargo, Meta está dando un paso importante hacia un modelo mixto:

Uso general gratis

Funciones premium con suscripción

Esto significa que podrás seguir usando las apps sin pagar, pero algunas herramientas avanzadas estarán bloqueadas detrás de un pago mensual.

Los niveles que tendrá

Meta One Plus ($7.99 USD al mes)

Acceso ampliado al chatbot de Meta AI

Más capacidad para generar imágenes y videos

Uso extendido de funciones avanzadas

Meta One Premium ($19.99 USD al mes)

Todo lo anterior, pero con mayor potencia

Mejor rendimiento en tareas complejas de IA

Más uso del llamado “modo de razonamiento”

Estos planes están diseñados principalmente para usuarios que utilizan mucho la inteligencia artificial dentro de las apps.

También habrá suscripciones dentro de cada app

Además del paquete de IA, Meta lanzará versiones “Plus” en sus plataformas:

Facebook Plus: alrededor de $3.99 USD/mes

Instagram Plus: alrededor de $3.99 USD/mes

WhatsApp Plus: alrededor de $2.99 USD/mes

¿Por qué Meta está haciendo esto?

La razón principal es económica, Meta está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial, por lo que busca nuevas fuentes de ingresos más allá de la publicidad.

De hecho, esta estrategia marca uno de los primeros grandes intentos de monetizar la IA en redes sociales, siguiendo el modelo de suscripciones que ya usan otras plataformas tecnológicas.

¿Cuándo llegará a México?

Por ahora, estos planes se están probando en países como Guatemala, Bolivia y Singapur, con la intención de expandirse gradualmente a otros mercados.

Esto significa que México podría recibir estas funciones en el futuro, pero aún no hay fecha confirmada.

Meta no va a cobrar por usar Facebook, Instagram o WhatsApp, al menos no en su versión básica. Sin embargo, sí está construyendo un ecosistema donde las mejores funciones, especialmente las de inteligencia artificial, serán de pago.