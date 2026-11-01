Facilitarán traslados y rehabilitación a mujeres duranguenses con cáncer

La atención del cáncer de mama y cervicouterino en Durango contempla nuevas medidas de prevención, detección oportuna y rehabilitación, así como orientación sobre apoyos para traslados y prótesis mamarias , luego de que el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Salud.

El dictamen, elaborado a partir de tres iniciativas de distintas fuerzas políticas y presentado por la Comisión de Salud Pública, busca reducir las barreras que enfrentan las pacientes para acceder a los servicios médicos y dar continuidad a sus tratamientos.

Entre las medidas se establece fortalecer las campañas de prevención, proporcionar información sobre los servicios disponibles y los mecanismos para acceder a ellos, además de promover la autoexploración mamaria. También se contempla orientar a las pacientes sobre alternativas de rehabilitación y apoyos para traslados y prótesis.

Durante la discusión del dictamen, el diputado local Otniel García Navarro destacó que la atención no debe limitarse al diagnóstico ni concluir cuando termina el tratamiento, sino que debe considerar las necesidades de recuperación y acompañamiento de las mujeres.

El legislador señaló que las campañas de prevención y detección deben mantenerse durante todo el año , con información accesible y servicios médicos al alcance de la población, independientemente de su situación económica o lugar de residencia.

Asimismo, advirtió sobre las dificultades que enfrentan las mujeres de comunidades alejadas para trasladarse a consultas, realizarse estudios y continuar sus tratamientos. Aclaró que la autoexploración permite identificar cambios en el cuerpo, pero no sustituye la valoración médica ni los estudios de detección correspondientes.