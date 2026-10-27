Facundo es víctima de robo en París y confiesa: 'No me vi mexicano, bajé la guardia'

Lo que parecía una conversación amistosa durante su viaje por Europa terminó convirtiéndose en una desagradable experiencia para Facundo, quien reveló que fue víctima de un robo en París, Francia, luego de que dos desconocidos lograran quitarle su cartera sin que se percatara.

A través de sus redes sociales, el conductor mexicano compartió lo sucedido con el humor que lo caracteriza, aunque reconoció que el incidente lo dejó desconcertado, pues consideraba que tenía suficiente experiencia para identificar situaciones sospechosas.

¿Cómo le robaron a Facundo en París?

De acuerdo con su relato, el comediante caminaba por las calles de la capital francesa cuando dos hombres se acercaron para preguntarle de dónde era . Al responder que provenía de México, ambos reaccionaron con entusiasmo y comenzaron a mostrarse amistosos.

Facundo explicó que aquella actitud le generó confianza, por lo que continuó conversando con ellos sin imaginar que aprovecharían la distracción para sacar su cartera de la cangurera que llevaba consigo.

“Me chamaquearon en París”, expresó el conductor, quien confesó que inicialmente creyó haber encontrado a dos personas amigables durante su recorrido.

“Me sentí un imbécil”, reconoce Facundo

Tras descubrir el robo, el presentador admitió que la experiencia cambió su manera de relacionarse con desconocidos durante sus viajes.

“Me sentí un imbécil y ahora estoy traumado, friqueado”, comentó al recordar lo sucedido.

Asimismo, bromeó sobre su confianza como mexicano, pues aseguró que anteriormente veía videos de turistas víctimas de carteristas y pensaba que difícilmente podría ocurrirle algo semejante.

El incidente también provocó reacciones entre sus seguidores, quienes compartieron experiencias similares y bromearon sobre la situación.

Aunque Facundo relató el episodio entre risas, reconoció que ahora procura mantenerse más alerta cuando alguien se le acerca en lugares desconocidos. Hasta el momento, no ha detallado el valor de lo robado ni si presentó una denuncia ante las autoridades francesas.