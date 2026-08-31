Fader y Cipol firma acuerdo de colaboración con academia alemana

En el marco de la conmemoración del 170 aniversario del Colegio Civil y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, concluyeron los trabajos del II Simposium Internacional “Justicia, Democracia y Transformaciones Sociales” , consolidándose como un importante espacio para el diálogo, la reflexión y el intercambio académico en torno a los desafíos contemporáneos del Derecho.

Durante estas jornadas se impartieron conferencias magistrales por parte de los destacados juristas y académicos de la Universidad de Heidelberg, Alemania, Martin Borowski y Arnulfo Mateos Durán; y fueron moderadas por el director de la Facultad, Edgar Alán Arroyo Cisneros, y los catedáticos Karen Flores Maciel y Miguel Ángel Vázquez Rodríguez.