Un conato de incendio en una camioneta de la marca GMC, línea Terrain, movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos la mañana de este jueves en la Zona Centro de Durango.

El incidente fue reportado a las 7:55 horas, sobre la calle Aquiles Serdán, a la altura de la división hacia calle Canoas, a unos metros de la esquina con Fénix.

El reporte al número de emergencias indicó que del vehículo salía humo por la parte del motor y que se desconocía si había personas en el interior. Al llegar al lugar, los bomberos atendieron la situación y determinaron que el problema se originó en la batería de la unidad.

Sin embargo, el incidente fue controlado sin que pasara a mayores y no representó riesgo para la población. No se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración.