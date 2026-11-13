Fallece a los 43 años Christian Cousins, actor de 'Un detective en el kínder'

El actor estadounidense Christian Cousins, quien alcanzó popularidad durante su infancia por su participación en la película "Un detective en el kínder" (1990), junto a Arnold Schwarzenegger, falleció a los 43 años.

Revelan causa de muerte del actor Christian Cousins

La noticia fue dada a conocer por su hermanastro, Jonas Roeser, quien informó que el intérprete murió el pasado 20 de octubre, dos días después, compartió un mensaje en el que reveló que Christian había enfrentado complicaciones de salud a causa de una enfermedad hepática.

"Christian había estado muy enfermo de una enfermedad hepática. Me consuela saber que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que sufría. Descansa en paz, Christian", expresó Roeser.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el actor también es recordado por compartir créditos con su hermano gemelo, Joseph Cousins, en la serie de televisión "Knots Landing", en la que ambos participaron entre 1987 y 1993.

Christian Cousins y su paso por "Un detective en el kínder"

Uno de los trabajos más recordados de Christian fue en la comedia "Kindergarten Cop", conocida en México como "Un detective en el kínder", estrenada en 1990 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

En la cinta, Christian y su hermano Joseph compartieron la interpretación del personaje de Dominic; la decisión de contratar a los dos hermanos respondió a las disposiciones laborales que regulan el trabajo de los menores de edad en las producciones cinematográficas, pues alternar sus participaciones permitía cumplir con los tiempos de rodaje.

Durante una reunión virtual organizada por Yahoo en 2020 para recordar la película, Christian explicó cómo consiguió el papel junto a su gemelo, aunque Arnold Schwarzenegger finalmente no participó en ese encuentro, el actor recordó que el equipo de producción ya conocía algunos de sus trabajos anteriores.

Según contó, después de reunirse con el director Ivan Reitman y Schwarzenegger, ambos hermanos fueron considerados para el proyecto. Posteriormente, participaron en varias entrevistas junto a otros niños, en las que también se evaluó la manera en que interactuaban entre ellos.

Tras darse a conocer su fallecimiento, Jonas Roeser dedicó unas palabras para recordar al actor, a quien describió como una persona llena de entusiasmo y vitalidad.

Lo definió como un hombre apasionado, con mucha energía, grandes anécdotas y sueños todavía más grandes.