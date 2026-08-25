Fallece a los 80 años Dolly Parton, la icónica cantante y actriz estadounidense

La música estadounidense se encuentra de luto. Dolly Parton, una de las figuras más importantes e influyentes de la música country, falleció este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años de edad, poniendo fin a una trayectoria artística que se extendió durante más de seis décadas.

La noticia fue confirmada por su familia y difundida públicamente por su sobrino, Bryan Seaver, mediante un mensaje publicado en las redes sociales de la cantante.

"Soy el hijo de Cassie Parton, y hoy, estoy representando a las familias Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean", dijo.

¿Quién fue Dolly Parton?

Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, Estados Unidos, Parton creció en una familia de escasos recursos antes de convertirse en una de las artistas estadounidenses más reconocidas a nivel internacional.

Entre las canciones más conocidas de su repertorio aparecen “Jolene”, “9 to 5”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”, esta última convertida años después en un éxito mundial gracias a la versión interpretada por Whitney Houston.

Una de las grandes figuras de la música estadounidense

Más allá de sus ventas y reconocimientos, Dolly Parton consiguió mantener una presencia constante dentro de la cultura popular durante varias generaciones . Su característico cabello rubio, vestuario extravagante y sentido del humor se convirtieron en parte de una imagen inmediatamente reconocible alrededor del mundo.

Sin embargo, ella misma señaló en diferentes momentos de su vida que prefería ser recordada principalmente por su trabajo como compositora. A lo largo de siete décadas escribió miles de canciones y logró colocar numerosos temas entre los primeros lugares de las listas estadounidenses.

Su fallecimiento a los 80 años marca el cierre de la trayectoria de una artista que logró llevar la música country mucho más allá de sus fronteras tradicionales y convertirse en uno de los nombres fundamentales de la industria musical contemporánea.