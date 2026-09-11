Fallece actor que dio voz al Maestro Roshi y a Buggy el Payaso

Mike McFarland, actor de doblaje de "Dragon Ball Z" y "One Piece" en sus versiones en inglés, falleció a los 56 años el 9 de septiembre, tras ser diagnosticado con cáncer cerebral.

El servicio de streaming de anime Crunchyroll lamentó la pérdida a través de un comunicado, en el que destacó los aportes del actor: "Era un talento increíble, un buen amigo para muchos de nosotros y lo echaremos muchísimo de menos".

La noticia también fue compartida por Tiffany Vollmer, actriz que interpretó a Bulma en "Dragon Ball".

Cáncer agresivo

McFarland comenzó a presentar problemas de salud en enero de 2025, cuando le detectaron un tumor cerebral. A raíz de ello, sus compañeros crearon una campaña de financiación colectiva en GoFundMe para costear su atención médica.

Aunque logró someterse a diversas cirugías, el tumor resultó ser un glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral que crece con rapidez.

Hasta el momento, se desconoce la causa oficial de su muerte.

¿Quién fue Mike McFarland?

El actor inició su carrera en 1997, en Texas, cuando fue contratado por Funimation Entertainment.

Con el paso de los años, se convirtió en una de las voces reconocidas de estas producciones. En "Dragon Ball" interpretó al Maestro Roshi, mientras que en "One Piece" dio voz a Buggy el Payaso.

Además, trabajó como productor ejecutivo, adaptador de guiones y director de doblaje para Funimation/Crunchyroll en títulos como "Lupin III: The Woman Called Fujio Mine", "Case Closed", "Date A Live IV" y "Eg Mine".