Fallece Arnaldo Coen, figura de la Generación de la Ruptura; su obra llegó a Durango

El artista visual mexicano Arnaldo Coen, reconocido por su trayectoria dentro de la llamada Generación de la Ruptura y sus aportaciones al arte contemporáneo, falleció este domingo 8 de noviembre a los 86 años . La noticia fue confirmada por su esposa, la galerista Lourdes Sosa, así como por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) , que lamentó la pérdida de uno de los creadores fundamentales de las artes visuales en México . Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

A través de un mensaje de despedida, Lourdes Sosa recordó al artista por su espíritu libre, creatividad, curiosidad e inteligencia, cualidades que acompañaron su trabajo durante más de seis décadas. Coen nació el 10 de junio de 1940 en la Ciudad de México y desarrolló una producción multidisciplinaria que abarcó pintura, escultura, instalaciones, arte conceptual, performance y proyectos relacionados con las artes escénicas. Fue fundador miembro del Salón Independiente y formó parte de la generación de artistas que impulsó nuevas formas de expresión frente a las corrientes tradicionales del arte mexicano.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que recibió en 2014, y la Medalla Bellas Artes en Artes Visuales, otorgada en 2022. . También fue miembro de número de la Academia de Artes y del Seminario de Cultura Mexicana. Su trabajo se caracterizó por la experimentación con formas, colores, geometrías y distintos materiales, además de su interés por explorar la relación entre el cuerpo humano y la abstracción.

SU OBRA LLEGÓ A DURANGO

En agosto de 2025, la obra de Arnaldo Coen llegó a Durango con la exposición retrospectiva “Per-versiones” , instalada en la Casa de Cultura Banamex, ubicada en el Palacio del Conde del Valle de Súchil. La muestra Reunión 96 piezas que abarcaron siete décadas de creación artística, con las que el público duranguense pudo acercarse a distintas etapas de su trayectoria y reconocer la evolución de su lenguaje plástico .

La exposición incluyó desde sus primeros acrílicos y óleos hasta trabajos más recientes, además de piezas relacionadas con la abstracción geométrica, la influencia del arte pop y la experimentación sobre el cuerpo humano. Una de las series destacadas fue “Per-versiones”, desarrollada durante la pandemia e inspirada en la técnica japonesa del kintsugi, que consiste en reparar objetos rotos con oro y que el artista retomó como una metáfora de la resiliencia y la transformación después de las heridas.

Aunque Coen no pudo asistir a la inauguración de la retrospectiva por motivos de salud , participó junto con su esposa en la selección de las obras y dejó un registro audiovisual en el que explicó sus procesos creativos y su manera de entender el arte.