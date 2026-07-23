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ACCIDENTES

Fallece biker tras derrapar en la Durango-Mazatlán

El accidente ocurrió el pasado 21 de julio y permanecía internado en el IMSS.

Fallece biker tras derrapar en la Durango-Mazatlán

Fallece biker tras derrapar en la Durango-Mazatlán

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre que permanecía hospitalizado desde el pasado 21 de julio, perdió la vida durante la noche de este miércoles, a consecuencia de las lesiones que sufrió tras un accidente en motocicleta ocurrido días antes sobre la carretera Durango-Mazatlán.

El fallecido fue identificado como Ricardo Reyna Palacios, de 52 años de edad, quien, de acuerdo con el reporte médico, dejó de presentar signos vitales alrededor de las 22:00 horas de este miércoles.

Entre las lesiones que presentaba se encontraban politraumatismo, traumatismo de tórax, neumotórax y traumatismo craneoencefálico.

A las 03:45 horas de este jueves, el C-5 notificó el deceso a la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, cuyos elementos acudieron al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para tomar conocimiento de los hechos.

En las diligencias también participó el Agente del Ministerio Público, quien dio fe del fallecimiento y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.


Las primeras investigaciones establecen que el accidente ocurrió el pasado 19 de julio, aproximadamente a las 18:00 horas, cuando Ricardo conducía una motocicleta de la marca BMW, modelo 2022, en colores negro y plata.


Al circular sobre la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del parque turístico El Tecuán, presuntamente perdió el control de la unidad y derrapó, lo que provocó que saliera proyectado contra el pavimento y sufriera lesiones de consideración.


Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital del IMSS, donde permaneció bajo atención médica durante varios días; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, finalmente falleció.


La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente para integrar los dictámenes periciales y los resultados de la necropsia, mediante los cuales se determinará de manera oficial la causa del fallecimiento.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ACCIDENTES lesiones, motocicleta, Ricardo, Hospital

               

                
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