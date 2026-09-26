Fallece cantante famoso en un accidente aéreo en Brasil, ¿de quién se trata?

El mundo de la música sertaneja en Brasil atraviesa un momento de luto luego de confirmarse la muerte de un reconocido cantante en un accidente aéreo ocurrido en el estado de Santa Catarina, al sur del país.

La víctima viajaba junto con otras cuatro personas a bordo de un helicóptero que había despegado desde Porto Belo con destino a São Joaquim. Durante el trayecto, la aeronave perdió comunicación y se activó un operativo de búsqueda en una zona de difícil acceso de la Serra Catarinense .

¿De qué cantante se trata?

El artista que perdió la vida fue Rick Sollo, de 59 años, ampliamente conocido por formar parte de la dupla sertaneja Rick & Renner, uno de los proyectos musicales más reconocidos del género desde la década de 1990. Su nombre real era Geraldo Antônio de Carvalho.

Además de Rick, también murieron el empresario Bruno Avelar, el videomaker Paulo Soares, así como el piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo y el copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

El helicóptero había salido desde la zona de Porto Belo y se dirigía hacia São Joaquim cuando dejó de comunicarse durante la tarde del 21 de septiembre. Tras perderse el contacto, la Fuerza Aérea Brasileña, el Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones se sumaron al operativo para tratar de localizar la aeronave .

Las labores de búsqueda se complicaron debido a las condiciones del terreno. La región se encontraba bajo alerta por tormentas fuertes, con presencia de lluvias intensas y vientos, aunque hasta el momento no se ha establecido oficialmente que esas condiciones hayan sido la causa del accidente.

Autoridades de rescate señalaron que el helicóptero quedó severamente destruido tras el impacto. También precisaron que no se registró una explosión ni incendio posterior a la caída.

¿Quién era Rick Sollo?

Rick nació en Monte do Carmo, en el estado de Tocantins, y comenzó su carrera musical desde muy joven. Antes de consolidarse junto a Renner, participó en distintos proyectos musicales y posteriormente alcanzó una mayor proyección nacional con la dupla Rick & Renner.

Su primer disco junto con Renner fue grabado a principios de la década de 1990, periodo a partir del cual comenzaron a posicionarse dentro de la música sertaneja brasileña .

Tras confirmarse su fallecimiento, diferentes artistas, conductores y figuras del entretenimiento brasileño publicaron mensajes para despedir al cantante y enviar condolencias a sus familiares.