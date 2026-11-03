Fallece Carlos Albert, exfutbolista y la voz más incisiva del periodismo deportivo mexicano

El periodismo deportivo mexicano está de luto. Carlos Albert Llorente, exfutbolista, comentarista y una de las voces más críticas del futbol nacional, falleció este martes a los 83 años. La noticia fue confirmada por colegas como David Faitelson, José Ramón Fernández, Raúl Orvañanos y John Sutcliffe. Hasta el cierre de esta edición, no se habían dado a conocer las causas de su muerte.

Nacido en la Ciudad de México el 10 de julio de 1943, Albert construyó primero una sólida trayectoria dentro de la cancha. Defendió los colores del Necaxa entre 1961 y 1971, participó con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967. Durante su etapa como jugador también levantó la Copa México y el Campeón de Campeones con los Rayos.

Voz crítica en los medios de comunicación

Su carrera deportiva estuvo marcada por una postura poco habitual para la época. Tras enfrentar diferencias contractuales con la directiva necaxista, emprendió una larga batalla legal y se convirtió en uno de los principales impulsores de la defensa de los derechos laborales de los futbolistas mexicanos. Aquella lucha derivó en los primeros intentos de organización sindical dentro del balompié nacional.

Después del retiro encontró una segunda carrera de enorme trascendencia en los medios de comunicación. Ingresó a Imevisión en 1978 y más tarde colaboró en TV Azteca, CNI Canal 40, ESPN, Fox Sports, Radio Centro y La Octava Sports. También dejó su firma en publicaciones como Reforma, El Financiero, Ovaciones, Esto y El Norte.

Más que una voz autorizada en el mundo del deporte

Su estilo directo, crítico y frecuentemente incómodo para dirigentes, entrenadores y figuras del futbol lo convirtió en un personaje tan respetado como polémico. Albert hizo de la independencia su principal bandera y mantuvo una postura crítica sobre la conducción del futbol mexicano, además de participar activamente en debates deportivos, sociales y políticos a lo largo de décadas.

Alejado de la actividad cotidiana desde su retiro de los medios en 2021, seguía siendo una referencia obligada para entender la evolución del periodismo deportivo en México. Con su fallecimiento desaparece una voz que transitó del vestidor al micrófono sin modificar su esencia, dejando un legado construido sobre la franqueza, la congruencia y la permanente defensa de sus convicciones.