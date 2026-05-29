Fallece hombre en estación de Bomberos de Ciudad Industrial

La madrugada de este viernes se registró el fallecimiento de un hombre en la estación de Bomberos ubicada sobre la avenida Fidel Velázquez, en la zona de Ciudad Industrial de la capital duranguense.

El reporte al sistema de emergencias se recibió cerca de las 00:00 horas, cuando familiares solicitaron apoyo médico para un hombre que presentaba un fuerte dolor en el pecho y posteriormente quedó inconsciente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron inicialmente al domicilio particular en las cercanías de la estación de Protección Civil; sin embargo, al arribar les informaron que el paciente había sido trasladado por sus familiares a la estación de Bomberos ubicada en el cruce de avenida Cobalto y Fidel Velázquez para agilizar la atención.

En el lugar, personal del escuadrón de paramédicos valoró al masculino identificado como Sotero Salazar Hernández, de 57 años de edad, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el hombre padecía diversos problemas de salud, entre ellos hipertensión y diabetes, además de haber sufrido un derrame cerebral en diciembre de 2025. También se informó que recibía atención médica en el Hospital General 450.

Autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento y entrevistaron a familiares del hoy occiso, quienes confirmaron sus antecedentes médicos y señalaron que vivía en el fraccionamiento San Luis III de esta ciudad.

Tras las primeras diligencias, el caso fue clasificado como muerte por causas naturales, por lo que dispensaron la necropsia correspondiente, sin necesidad de traslado al Servicio Médico Forense.