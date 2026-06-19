Fallece hombre que permanecía hospitalizado tras incendio de vivienda en Gómez Palacio

Luego de permanecer varios meses hospitalizado a consecuencia de las severas quemaduras que sufrió en un incendio registrado en su domicilio, un hombre perdió la vida en el Hospital General de Gómez Palacio.

La persona fallecida fue identificada como Julio César Loera Guillén, de 33 años, quien tenía su domicilio en la calle Padua, número 1404, del fraccionamiento Villa Nápoles, en la ciudad de Gómez Palacio.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 05:00 horas del pasado 16 de marzo de 2026, cuando vecinos del sector observaron que de la vivienda del hoy occiso salía una gran cantidad de humo y llamas.

Ante la situación, los habitantes del lugar realizaron el llamado a los números de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y corporaciones de auxilio para controlar el siniestro.

Una vez sofocado el incendio, los rescatistas localizaron a Julio César con diversas quemaduras en gran parte de su superficie corporal, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico y al tiempo que permaneció internado, las lesiones que presentaba derivaron en complicaciones que finalmente le ocasionaron la muerte la tarde del jueves 18 de junio de 2026.

Las autoridades informaron que el hoy fallecido era adicto a la droga conocida como cristal, dato que quedó asentado dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.

Del deceso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien ordenó las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y la integración de la carpeta de investigación.