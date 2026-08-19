¿Quién es 'Vampira 085', la influencer que falleció tras una persecución policiaca?

Una persecución policial terminó en tragedia en Brasil, luego de que siete personas perdieran la vida en un choque frontal, entre ellas una conocida influencer que acumulaba decenas de miles de seguidores en redes sociales.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios brasileños e internacionales, el automóvil en el que viajaba la creadora de contenido habría intentado escapar de elementos de la Policía Federal de Carreteras después de que el conductor no atendiera una indicación para detenerse.

¿Quién era y por qué la perseguían?

Se trata de Alana Alves da Silva, influencer brasileña de 28 años conocida en internet como “Vampira 085”. Según información atribuida a las autoridades brasileñas, el vehículo avanzó varios kilómetros mientras era seguido por los agentes. Durante el trayecto, el conductor habría intentado rebasar varios automóviles, maniobra que terminó cuando invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro vehículo.

Uno de los elementos que ha generado mayor atención alrededor del caso es que, de acuerdo con los reportes que citan a la Policía Federal de Carreteras de Brasil, dentro del automóvil en el que viajaba la influencer fueron localizados alrededor de 137 kilogramos de marihuana.

La presencia de la droga formaría parte de las investigaciones para esclarecer por qué los ocupantes del vehículo presuntamente evitaron detenerse ante los agentes.

Hasta ahora, los reportes consultados no establecen públicamente que Alana Alves fuera propietaria de la sustancia ni precisan qué grado de conocimiento tenía sobre lo que era transportado, por lo que las circunstancias continúan siendo materia de investigación.

¿Quién era Alana Alves, conocida como “Vampira 085”?

Alana Alves da Silva tenía 28 años, era originaria del estado de Ceará y residía en Fortaleza. En redes sociales había logrado reunir a más de 57 mil seguidores, con publicaciones relacionadas principalmente con su vida cotidiana, rutinas, humor y contenido de estilo de vida.

La muerte de la creadora de contenido comenzó a recibir mayor atención internacional varios días después del accidente, cuando distintos medios retomaron las circunstancias de la persecución y el saldo de víctimas.

El impacto provocó la muerte de siete personas en total.

En el automóvil donde viajaba Alana también se encontraban el piloto de 24 años y un joven acompañante de 19 años. Ambos también fallecieron a consecuencia del accidente.

Una mujer de 20 años que se encontraba en el mismo automóvil sobrevivió y fue trasladada a un hospital en condición delicada, según los primeros informes.

En el segundo vehículo viajaban cuatro hombres, quienes también perdieron la vida tras la colisión.