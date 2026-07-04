Fallece integrante de la banda Locomía, ¿de quién se trata?

La muerte de Manolo Arjona, uno de los integrantes más emblemáticos de la formación original de Locomía, continúa causando conmoción entre los seguidores de la música pop en español.

A pocos días de darse a conocer su fallecimiento a los 58 años, su hermana Adela Rodríguez rompió el silencio para compartir cómo transcurrieron las últimas horas de vida del artista , asegurando que todo ocurrió de manera inesperada y que la familia jamás imaginó un desenlace así.

Una despedida inesperada

Arjona falleció en su domicilio de Viladecans, en Barcelona, durante la madrugada del 1 de julio. Aunque aún se espera el resultado oficial de la autopsia, sus familiares han insistido en que el cantante no padecía enfermedades conocidas y llevaba una vida tranquila y saludable.

En declaraciones a un programa de televisión español, Adela Rodríguez relató que fueron ella y sus hermanas quienes acudieron a buscar a Manolo después de notar que no respondía llamadas ni mensajes. Al llegar a su vivienda encontraron al exintegrante de Locomía sin vida. Según explicó, todo ocurrió mientras dormía.

La hermana del artista aseguró que la familia quedó completamente sorprendida, pues Manolo se encontraba bien de ánimo, realizaba sus actividades cotidianas y no presentaba problemas de salud que hicieran pensar en un desenlace de esta magnitud.

El legado de una figura de Locomía

Manolo Arjona fue uno de los miembros que ayudó a construir la identidad de Locomía durante su etapa de mayor éxito a finales de los años 80 y principios de los 90.

El grupo español revolucionó la escena musical con una propuesta que combinaba música dance, coreografías y una imagen extravagante caracterizada por enormes abanicos, hombreras y vestuarios llamativos. Canciones como Locomía, Rumba, Samba, Mambo y Loco Vox los convirtieron en un fenómeno internacional , especialmente en España y Latinoamérica.

Mientras continúan las investigaciones para confirmar la causa oficial de su fallecimiento, seguidores de distintas generaciones han aprovechado las redes sociales para despedirse de quien fue una de las figuras más recordadas del fenómeno musical que marcó toda una época en el pop en español.