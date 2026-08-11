Fallece interno en Cereso de Durango; había presentado un fuerte dolor de cabeza

Un hombre, quien se encontraba preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Durango, murió durante los primeros minutos de este martes mientras recibía atención médica en el Hospital General 450.

El fallecido fue identificado como Arturo Flores Aguilar, de 52 años de edad, quie n permanecía recluido en dicho centro penitenciario desde marzo de 2010 , donde cumplía una sentencia por el delito de violación agravada.

De acuerdo con la información recabada, fue durante la tarde del domingo 9 de agosto, aproximadamente a las 17:00 horas, cuando Arturo se encontraba en su celda y comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza, situación que comunicó al personal encargado de su vigilancia.

Ante el malestar, el interno fue llevado al área médica del propio Cereso 1 para una primera valoración. Debido a sus condiciones, el médico en turno determinó que requería atención hospitalaria, por lo que se solicitó su traslado.

Arturo ingresó al Hospital General 450 alrededor de las 18:30 horas de ese mismo domingo, donde fue valorado por personal médico y, en primera instancia, se le diagnosticó una neumonía atípica, por lo que quedó internado y bajo observación.

Sin embargo, durante las horas siguientes su estado de salud se complicó y, pese a la atención recibida, aproximadamente a las 00:45 horas de este martes 11 de agosto dejó de presentar signos vitales.

El fallecimiento fue reportado a las autoridades, por lo que personal encargado de la investigación acudió al Hospital General 450 para tomar conocimiento del caso y realizar los procedimientos correspondientes por tratarse de una persona que se encontraba privada de la libertad.

El cuerpo de Arturo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, mediante la cual se buscará establecer con precisión la causa de su fallecimiento, que hasta el momento permanece pendiente.