Fallece José Ángel Herrera Caldera, hermano del exgobernador de Durango

El profesor José Ángel Herrera Caldera, hermano del exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, falleció este lunes 26 de octubre, según la esquela compartida por Bicicletas y Refacciones Don Nabor.

A través de sus redes sociales, el establecimiento expresó sus condolencias a familiares y seres queridos, además de recordar la participación del profesor en los primeros años del negocio.

En su mensaje, la familia de Don Nabor destacó que José Ángel contribuyó con su esfuerzo y dedicación a construir las bases de la empresa, por lo que su recuerdo permanecerá ligado a la historia del establecimiento.

“Su participación en nuestros inicios permanecerá como parte invaluable de nuestras raíces y de un legado que continúa a través de las generaciones”, señaló la publicación.

La esquela difundida incluye los años 1961-2026, junto con una fotografía del profesor y un mensaje de despedida.

¿Dónde serán sus honras fúnebres?

Las honras fúnebres de José Ángel Herrera Caldera se realizarán este martes 27 de octubre, a las 12:00 horas, en la capilla del Panteón Jardín de Durango.

En ese lugar se llevará a cabo la despedida previa a su cremación.