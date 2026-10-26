Durango

In Memoriam

Fallece José Ángel Herrera Caldera, hermano del exgobernador de Durango

Bicicletas y Refacciones Don Nabor recordó su participación en los inicios del negocio y expresó sus condolencias.

Don Nabor Durango

Don Nabor Durango

REDACCIÓN WEB
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El profesor José Ángel Herrera Caldera, hermano del exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, falleció este lunes 26 de octubre, según la esquela compartida por Bicicletas y Refacciones Don Nabor.

A través de sus redes sociales, el establecimiento expresó sus condolencias a familiares y seres queridos, además de recordar la participación del profesor en los primeros años del negocio.

En su mensaje, la familia de Don Nabor destacó que José Ángel contribuyó con su esfuerzo y dedicación a construir las bases de la empresa, por lo que su recuerdo permanecerá ligado a la historia del establecimiento.

“Su participación en nuestros inicios permanecerá como parte invaluable de nuestras raíces y de un legado que continúa a través de las generaciones”, señaló la publicación.

La esquela difundida incluye los años 1961-2026, junto con una fotografía del profesor y un mensaje de despedida.


¿Dónde serán sus honras fúnebres?


Las honras fúnebres de José Ángel Herrera Caldera se realizarán este martes 27 de octubre, a las 12:00 horas, en la capilla del Panteón Jardín de Durango.


En ese lugar se llevará a cabo la despedida previa a su cremación.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: In Memoriam José Ángel Herrera Caldera Ángel, Herrera, José, profesor

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas