Fallece joven que resultó lesionado tras explosión de tanque con diésel en Durango

Luego de varios días de permanecer hospitalizado, un joven perdió la vida la mañana de este jueves en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, a consecuencia de las lesiones que sufrió tras la explosión de un tanque de diésel.

De acuerdo con la información recabada, el fallecido fue identificado como Heriberto García de Santiago, de 28 años de edad, quien había ingresado al nosocomio el pasado 30 de mayo para recibir atención médica especializada.

Según la información disponible, el hombre resultó gravemente lesionado luego de que le explotara un tanque que contenía diésel, accidente por el cual fue trasladado de emergencia para recibir tratamiento.

A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico durante varios días, su estado de salud se mantuvo delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el incidente.

Fue alrededor de las 09:30 horas de este jueves cuando se confirmó el fallecimiento del joven al interior del Hospital General 450, hecho que fue reportado a las autoridades correspondientes para los procedimientos legales de rigor.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso y ordenó las diligencias necesarias para la integración de la carpeta de investigación, así como los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo a sus familiares