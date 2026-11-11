Fallece la duranguense Gloria Castañola, fan #1 de Rafael Nadal; su historia se hizo viral en 2018

La señora Gloria Castañola Martínez, duranguense amante del tenis, fiel lectora de El Siglo de Durango y fan de Rafael Nadal, falleció este miércoles en Durango.

¿QUIÉN FUE GLORIA CASTAÑOLA Y POR QUÉ SE HIZO VIRAL?

Gloria es recordada con admiración, pues fue en el año 2018 cuando se volvió viral tras enviar cartas a quien seguía con pasión deportiva: Rafael Nadal Parera, el reconocido extenista español considerado uno de los mejores de todos los tiempos.

La señora Gloria llegó a escribir varias cartas al tenista con la ilusión de recibir algún día una respuesta.

En una de esas ocasiones, Débora, su nieta, actuó como su cómplice y tomó fotografías de una de las cartas para después publicarlas en la entonces llamada red social Twitter (ahora X), con la intención de que el mensaje llegara a manos del deportista.

"Mi bisabuela es fan #1 de Nadal y siempre le escribe cartas y se las manda hasta España. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para twitter y me dio esto... le harían el día si me ayudan a que Nadal la lea plisssss. @RafaelNadal", se lee en la publicación de 2018.

RAFAEL NADAL RESPONDIÓ LAS CARTAS DE GLORIA

El resultado de esta complicidad entre abuela y nieta fue fascinante y cautivó a los usuarios en redes.

"Estoy pendiente de todos sus juegos y, si son en la madrugada, pongo el despertador. Siento mucho lo que pasó en Australia y deseo que ya esté completamente bien. Ahora va a estar en Acapulco a finales de este mes; me hubiera encantado ir, pero ya se me hace difícil viajar y me queda retirado", escribió de su puño y letra en aquella carta.

Gloria también le contó que era originaria de Durango y que su amor por el tenis nació porque su esposo lo practicaba de joven, por lo que afirmó que le daría "un gusto tremendo" que le pudiera responder.

Los cibernautas hicieron su trabajo y, poco después, el deportista respondió al mensaje a través de la misma red social, en una publicación que logró más de 9 mil retuits y 37 mil "me gusta".

"Querida Debora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias", respondió el tenista.

PASIÓN POR EL DEPORTE

De esta manera, la pasión de Gloria por el deporte trascendió fronteras y cumplió uno de sus sueños, al tiempo que dejó un mensaje de respeto, admiración y alegría en el entorno digital.

Además, la duranguense cumplió otro de sus anhelos en 2020: asistir al juego de exhibición de Nadal ante Casper Ruud en la Monumental Plaza de Toros México, donde pudo presenciar el encuentro en persona.

FALLECE GLORIA CASTAÑOLA

La señora Gloria Castañola murió este miércoles 11 de noviembre. La duranguense, conocida también con afecto como la "abuelita de Nadal", dejó este plano terrenal y fue despedida en redes sociales.

"Abuelita Gloria, hoy termina tu paso por este mundo, vas a un mejor lugar", se lee en una imagen compartida en plataformas digitales.

La mujer, de 101 años, deja un profundo legado en su familia y un gran ejemplo de amor por el deporte. Descanse en paz.