Fallece María Alicia Delgado, actriz y comediante, a los 77 años

La televisión mexicana se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la primera actriz María Alicia Delgado, a los 77 años.

La noticia fue dada a conocer esta tarde a través de las redes sociales de Televisa Espectáculos, donde lamentaron su partida y se unieron al duelo de sus familiares.

"Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado", escribieron en su cuenta de X.

Sin embargo, no se revelaron detalles ni las causas del deceso.

Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, María Alicia dejó un amplio legado en el cine y la televisión. Incluso, combinó su faceta de actriz con la comedia.

Debutó en la pantalla en 1984, en el programa "El tesoro del saber"; pero no fue sino cuatro años más tarde cuando conoció el éxito gracias a "¡Anabel!", donde compartió créditos con Anabel Ferreira, Mario Bezares, Carlos Ignacio y Eugenio Derbez, con quien siguió trabajando más adelante.

Junto a Derbez formó parte de "Derbez en cuando", "Al derecho y al Derbez" y "XHDRBZ". su personaje más recurrente era el de Alz, una tierna y olvidadiza anciana.

Además participó en "Humor es.. los comediantes", "Cero en conducta", "La casa de la risa" y la serie "¿Tú crees?", uno de sus últimos proyectos.

En el mundo de los melodramas, estuvo en el elenco de más de 15, entre los que destacan "El diario de Daniela", "Serafín", "Amorcito corazón", "De que te quiero, te quiero", "La vecina" y "Monteverde".