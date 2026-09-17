Fallece motociclista en choque contra Jetta en Ciudad Industrial

Un motociclista, de entre 20 y 25 años de edad, murió la noche de este miércoles tras ser impactado por un automóvil sobre el bulevar Francisco Villa, a la altura de la colonia Ciudad Industrial de Durango capital. La víctima permanecía sin ser identificada.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando el motociclista circulaba de noreste a sureste y, de acuerdo con el reporte preliminar, fue impactado por alcance por un carro Volkswagen, línea Jetta, modelo 2026. Tras el choque, la motocicleta fue arrastrada aproximadamente 60 metros hasta quedar separada del cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras el reporte al 911 y confirmaron que el motociclista ya había fallecido. El conductor del automóvil quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras personal especializado realizó las diligencias correspondientes en el lugar.

El fallecido fue descrito como de complexión delgada, tez morena clara y cabello largo; vestía bermuda beige, chamarra azul, tenis y calcetines negros.

Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, por lo que la causa de muerte quedó pendiente de determinar.