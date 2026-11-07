Fallece mujer durante ceremonia de despedida de joven en panteón de Durango

Lo que sería el último adiós a una joven fallecida un día antes terminó en una segunda tragedia, luego de que una mujer de la tercera edad perdiera la vida mientras se encontraba en un cementerio de la ciudad de Durango, presuntamente a consecuencia de una complicación cardíaca.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 16:30 horas de este sábado 7 de noviembre, en el panteón Valle de los Sabinos, localizado en la colonia Industrial Nuevo Durango, en las inmediaciones de la carretera a Parral, donde se desarrollaban los servicios funerarios de una joven identificada como Leslie.

La persona fallecida fue identificada como María de los Ángeles Pérez Arce, de 69 años de edad, quien se encontraba entre los asistentes a la ceremonia cuando sufrió un desvanecimiento repentino, situación que provocó que sus familiares solicitaran ayuda.

Ante la emergencia, uno de sus hijos se comunicó al número 911 para pedir la presencia de una ambulancia, debido a que su madre había perdido el conocimiento y no reaccionaba, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron al camposanto y, al revisar a la mujer, determinaron que ya no presentaba signos vitales. Sus familiares señalaron que tenía antecedentes de enfermedades del corazón, por lo que de manera preliminar se consideró que un infarto pudo haber ocasionado su fallecimiento.

Al sitio también acudieron elementos de las policías Estatal y Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido, mientras que personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes, con la finalidad de establecer oficialmente la causa de muerte.