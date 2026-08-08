Fallece mujer tras agonía por autolesión en Gómez Palacio

Una mujer perdió la vida este viernes en el Hospital General de Especialidades de Gómez Palacio, donde permanecía internada desde finales de julio luego de un intento de suicidio en su domicilio. Autoridades tomaron conocimiento del deceso e iniciaron las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada con las iniciales E.G.E.O., de 34 años de edad, con domicilio en la colonia Francisco González de la Vega, en el municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con la información recabada, los hechos que derivaron en su hospitalización ocurrieron durante la noche del pasado 29 de julio, cuando fue localizada inconsciente, por autolesión, en el interior de una habitación de su vivienda por un familiar.

Tras solicitarse apoyo al número de emergencias, paramédicos acudieron al domicilio y la trasladaron de urgencia al Hospital General de Especialidades, donde permaneció bajo atención médica durante varios días debido a la gravedad de su estado de salud.

Pese a los esfuerzos del personal médico, alrededor de las 11:30 horas de este viernes se confirmó su fallecimiento, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito y personal de Servicios Periciales acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.De manera preliminar, las autoridades informaron que la mujer atravesaba por un cuadro de depresión y ansiedad, antecedentes que serán considerados dentro de la investigación para el esclarecimiento de los hechos.La Fiscalía General del Estado de Durango integró la carpeta de investigación correspondiente para documentar el caso y concluir las diligencias legales relacionadas con el fallecimiento.