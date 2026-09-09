Fallece Óscar Mario Beteta, reconocido periodista y conductor de radio

El periodista mexicano Óscar Mario Beteta, una de las voces con mayor trayectoria en la radio nacional, falleció este miércoles 9 de septiembre.

La noticia fue confirmada por El Heraldo de México, empresa donde encabezaba su espacio informativo, y provocó reacciones de periodistas, políticos y colaboradores que lamentaron su muerte.

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, Beteta murió en el Hospital ABC de Santa Fe después de enfrentar una larga lucha contra el cáncer.

Una extensa trayectoria en los medios

Óscar Mario Beteta desarrolló una carrera de varias décadas en la radio, televisión y prensa escrita. Durante cerca de 30 años formó parte de Grupo Fórmula, donde condujo el programa En los tiempos de la radio, uno de los espacios informativos más reconocidos de la empresa.

En febrero de 2024 concluyó su etapa en dicha radiodifusora y posteriormente se incorporó a El Heraldo de México, donde continuó al frente de un programa de noticias, entrevistas y análisis de la agenda nacional.

También colaboró durante varios años en EL UNIVERSAL como autor de la columna En Petit Comité. A lo largo de su carrera entrevistó a figuras de la política, la economía y la vida pública de México y otros países.

Tras conocerse su fallecimiento, comunicadores y personajes públicos expresaron condolencias a sus familiares y reconocieron su legado dentro del periodismo mexicano. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios.