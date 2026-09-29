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In Memoriam

Fallece Otto Sirgo; el actor de 'Rosa Salvaje' marcó una época en las telenovelas

El cine, el teatro y la televisión despiden a Otto Sirgo, una figura que acompañó a varias generaciones.

Fallece Otto Sirgo; el actor de 'Rosa Salvaje' marcó una época en las telenovelas

Fallece Otto Sirgo; el actor de 'Rosa Salvaje' marcó una época en las telenovelas

AGENCIAS
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Este 29 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento del actor cubano-mexicano Otto Sirgo a los 79 años. La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó la pérdida de quien desarrolló una trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

“Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros”, escribieron desde su cuenta de X, antes Twitter.

Sirgo también era miembro del sindicato de la asociación.

El actor es recordado por su participación en producciones como “Lazos de amor”, “Rosa Salvaje” y “Niña amada mía”.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Sagoto In Memoriam actor, Otto, Este, “Niña

               

                
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