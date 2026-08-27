Fallece Peter Cullen, voz de Optimus Prime en Transformers, a los 85 años 

Apenas trascurrieron unas hora de que se informara sobre la muerte del actor Tomy Curry y la artista Yayoi Kusma, cuando varios medios de Estados Unidos confirmaron que el actor que dio voz a Optimus Prime en Transformes, Peter Cullen, también falleció.

De acuerdo a la información que trasciende, el famoso partió de este plano durante el transcurso de este miércoles 26 de agosto en su casa de Los Ángeles, California.

Su familia compartió que estaba rodeado de sus seres queridos, por lo que habría sido una murte pacífica:

"Falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus muchos amigos y admiradores en todo el mundo. Queremos que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad y que recuerden siempre", agregan.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, así como si enfrentaba problemas de salud que pudieran afectarle y llevarlo a este deceso.