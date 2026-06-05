Fallece Román Cepeda, alcalde de Torreón, Coahuila, ¿de qué murió?, esto sabemos

A los 60 años de edad, falleció este viernes 5 de junio el alcalde de Torreón, Coahuila, Román Cepeda González.

Su deceso habría ocurrido en el Sanatorio Español, donde recibió atención debido a una complicación médica.

El alcalde habría sido trasladado de urgencia desde su hogar hasta el nosocomio; se sabe que Cepeda González se recuperaba de una neumonía, además de una intervención quirúrgica relacionada con su tratamiento contra el cáncer que padecía.

Fue esta mañana muy temprano cuando, debido a una complicación en su estado de salud, fue trasladado en una ambulancia hacia el hospital, donde, a pesar de los esfuerzos por intentar estabilizarlo, murió.

El deceso de Román Cepeda ocurre justamente tras varias semanas fuera de la actividad pública.

Fue a mediados del mes de mayo que el funcionario dejó de asistir a eventos públicos y había representantes en su nombre.

Cepeda González ocupaba la alcaldía de Torreón hasta 2027, lugar en el que gobernó por dos periodos, iniciando en 2022 y su reelección en 2024.

¿Quién es Román Cepeda?

Román Alberto Cepeda González, de 60 años de edad, nació el 13 de febrero en la ciudad de Torreón, Coahuila, sus padres son Carlos Cepeda (F) y su madre María Enriqueta González Haces, originarios de Arteaga y Saltillo, respectivamente.

Cepeda deja a tres hijos, Román Alberto, Luis Ernesto y Juan Pablo, además de su esposa Selina Bremer, con quien tenía más de 30 años de matrimonio.