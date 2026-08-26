Fallece Tim Curry, icónico actor de 'IT', a los 80 años

La industria del cine se encuentra de luto, luego de que este miércoles 26 de agosto se informara que el actor Tim Curry falleciera a los 80 años de edad.

Reconocido por su incónico papel de Pennywise en "IT" de 1990, habría perdido la vida en su casa en Los Ángeles la noche del martes , según la información de TMZ y Variety.

Agentes policiales acudieron a su domicilio tras el reporte, sin que confirmara que pudo ser por un acto criminal.

Hasta el momento se desconoce cuál fue su causa de muerte, sin embargo, el actor enfrentaba complicaciones de salud luego de un accidente cerebrovascular que sufrió 2012.

Esto afectó de manera considerable su movilidad y provocó que comenzara a utilizar una silla de ruedas, no obstante, siguió participando en proyectos, convenciones y encuentros con sus fans.

Cerca de las 9:00 horas varios medios, páginas de cine y fans ha comenzado a compartir su fotografía y expresado sus condolencias.

¿Quién era Tim Curry?

Nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra, Timothy James Curry se convirtió en uno de los actores más solicitados del cine.

Su carrera profesional inició a finales de la década de los sesenta y tiene una larga lista de películas y puestas en escena.

Aunque es conocido por su papel de Pennywise en "IT" ("Eso") de 1990, su carrera comenzó a tener auge cuando interpretó al Dr. Frank-N-Furter en el musical teatral "The Rocky Horror Show" , después repitió el mismo personaje en la película con el mismo nombre que se estrenó en 1975.

Después vino la interpretación en la adptación de la novela de Stephen King, convirtiendo a su payaso en una de los más reconocibles del terror.

Su talento también llegó a películas como:

Clue

Annie

Mi Pobre Angelito 2: Lost in New York

The Hunt for Red October

Scary Movie 2

Además, su voz fue utilizada en decenas de series animadas, películas y hasta videojuegos. Uno de sus doblajes más destacados fue el del Capitán Garfio en "Peter Pan and the Pirates". Por este trabajo octuvo un premio Emmy.