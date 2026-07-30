Fallece uno de los gemelos nacidos durante trasladado en carretera de Santiago Papasquiaro

Una emergencia obstétrica registrada en la zona serrana del municipio de Santiago Papasquiaro movilizó a personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, luego de que se reportara el traslado de una mujer en labor de parto a bordo de un vehículo particular sobre la carretera Los Herrera–Topia.

Tras recibir el reporte, la corporación desplegó dos ambulancias para interceptar la unidad. Al hacer contacto con la familia, los paramédicos confirmaron que la mujer ya había dado a luz a dos bebés antes de recibir atención médica.

Durante la valoración prehospitalaria se estableció que uno de los recién nacidos ya no contaba con signos vitales, mientras que la madre y el segundo bebé fueron estabilizados de inmediato para ser trasladados al Hospital General de Santiago Papasquiaro.

Una vez en el nosocomio, el personal médico evaluó al recién nacido sobreviviente y, debido a su estado de salud, determinó que requería atención neonatal especializada en un hospital de mayor capacidad.

Ante ello, la Coordinación Municipal de Protección Civil realizó el traslado del menor al Hospital del Niño, en la ciudad de Durango, donde quedó bajo el cuidado del equipo médico especializado para continuar con su tratamiento.