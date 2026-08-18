Fallecen 4 elementos de la Secretaría de Marina tras caer en río de Tamaulipas

Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) perdieron la vida durante las primeras horas de este martes 18 de agosto, luego de que la camioneta en la que viajaban terminara dentro de un río en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

El accidente ocurrió en la zona conocida como La Draga, ubicada en las inmediaciones del poblado de La Pesca, donde cuerpos de emergencia y autoridades desplegaron un operativo para atender la situación y realizar las maniobras necesarias para recuperar la unidad y a sus ocupantes.

¿Qué fue lo que sucedió?

Información preliminar señala que los elementos navales presuntamente regresaban a su base cuando ocurrió el percance, cerca del acceso principal a la comunidad de La Pesca. La camioneta terminó sumergida en el agua y los cuatro ocupantes perdieron la vida .

Tras recibirse el reporte, al lugar acudieron integrantes de cuerpos de emergencia, personal de Protección Civil de Soto la Marina y elementos de la propia Secretaría de Marina para participar en las labores de recuperación.

Durante la mañana se realizaron maniobras para retirar del agua el vehículo involucrado y recuperar los cuerpos de las víctimas, los cuales posteriormente fueron trasladados para las diligencias correspondientes.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, por lo que las causas exactas del accidente continúan bajo investigación.

Gobernador de Tamaulipas confirma sus muertes

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó mediante sus redes sociales la muerte de los cuatro integrantes de la Secretaría de Marina y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos.

El mandatario estatal lamentó la pérdida de los elementos navales y manifestó solidaridad con las familias afectadas por el accidente. Hasta la tarde de este martes no habían sido difundidas oficialmente las identidades de las cuatro víctimas.

Autoridades continúan investigando

La investigación busca determinar la mecánica exacta del accidente y esclarecer qué ocasionó que la camioneta terminara dentro del río. Reportes periodísticos señalan que las autoridades ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes y que los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense para los estudios respectivos.

Hasta el momento no existe una causa oficial del percance, por lo que las autoridades deberán determinar, mediante peritajes y las investigaciones correspondientes, las circunstancias en las que ocurrió el accidente que dejó como saldo cuatro integrantes de la Secretaría de Marina fallecidos en Tamaulipas.