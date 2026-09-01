Falta de agua afecta a agricultores de La Laguna; esperan lluvias en septiembre

Los agricultores de la Comarca Lagunera enfrentan afectaciones por la falta de agua y confían en que las precipitaciones de septiembre permitan rescatar parte de los cultivos.

Y es que la falta de lluvias y el cierre del periodo de riego con agua de presa mantienen en una situación complicada a productores agrícolas de la Comarca Lagunera, quienes enfrentan pérdidas en sus cultivos y dependen de que se registren precipitaciones durante septiembre para reducir las afectaciones.

La diputada local Ana María Durón, quien también se dedica a la agricultura en esa región semiárida, explicó que ya terminó el riego proveniente de la presa y actualmente existe preocupación entre los productores por la escasez de agua. Señaló que algunos cultivos de alfalfa todavía podrían recuperarse si se presentan lluvias durante este mes, mientras que para el siguiente ciclo agrícola los productores esperan contar con humedad suficiente para sembrar avena durante la temporada invernal.

En el caso de los cultivos de melón y sandía, explicó que la situación es distinta debido a que dependen del llamado sistema de agua rodada, disponible durante el periodo en que se abren las presas, por lo que esa producción ya concluyó su ciclo.

En cuanto a la actividad ganadera, indicó que durante julio hubo disponibilidad de forraje, principalmente maíz y sorgo, que los productores almacenaron en silos para utilizarlo durante el invierno.

No obstante, algunos ganaderos que mantienen cultivos de alfalfa también dependen de que se presenten lluvias para contar con mejores condiciones de producción.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al menos para lo que resta de la presente semana existen condiciones para que se registren lluvias de diferente intensidad a nivel estatal, pero con mayor volumen en la región serrana de la entidad.