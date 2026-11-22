Un automovilista resultó lesionado durante la noche del sábado 21 de noviembre, luego de que la camioneta que conducía se impactara contra un remolque estacionado sobre una calle de la colonia Gobernadores, en la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Jesús Edgar, de 29 años de edad, quien posteriormente ingresó al Hospital La Paz para recibir atención médica, donde fue diagnosticado como policontundido.

El accidente ocurrió aproximadamente entre las 23:00 y las 23:30 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan, línea NP300, modelo 2013, de color blanco, sobre la calle Crisantemo, cerca de una cancha pública.

De acuerdo con la versión del lesionado, la falta de iluminación en la vialidad le impidió percatarse de que una traila se encontraba estacionada sobre el costado derecho de la calle, por lo que no consiguió realizar alguna maniobra para evitar el impacto.

La camioneta terminó golpeando con su costado derecho la parte posterior izquierda del remolque, lo que provocó daños materiales y lesiones al conductor, quien posteriormente fue trasladado para su valoración médica.

El afectado señaló que el propietario de la traila era una persona conocida y que ambos llegaron a un acuerdo en el lugar del accidente.