Falta de recursos impide a Buscando a Emilios acudir a protesta nacional durante el Mundial

La asociación Buscando a Emilios descartó viajar a Guadalajara para sumarse a las protestas que colectivos de búsqueda realizarán durante el Mundial de Futbol debido a la falta de recursos económicos, aunque apoyará las acciones de visibilización mediante el envío de mantas con fotografías de personas desaparecidas.

Carmen Soto, presidenta de la organización, explicó que alrededor de 50 familias estaban dispuestas a participar en la movilización nacional ; sin embargo, el costo del transporte impidió concretar el viaje.

Señaló que, al tratarse de una asociación sin fines de lucro, no cuentan con recursos suficientes para financiar el traslado y consideró indignante que las familias tengan que recurrir a colectas o solicitar apoyo económico para poder buscar a sus seres queridos.

Por ello, dijo, la participación de Durango se limitará al envío de lonas con imágenes de personas desaparecidas para que sean exhibidas durante las protestas que se realizarán en Guadalajara.

Mientras tanto, el colectivo mantiene actividades de búsqueda en otras entidades. Recientemente realizó visitas a centros penitenciarios y servicios médicos forenses de Zacatecas, además de labores de difusión mediante la colocación de fichas de búsqueda.

Asimismo, informó que a finales de este mes viajarán nuevamente a territorio zacatecano para participar en una búsqueda de campo en una comunidad cercana a Los Rodríguez , donde cuentan con información que podría ayudar a localizar a uno de los desaparecidos.

En Sinaloa, explicó, continúan las gestiones para sostener una reunión con la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo, mientras mantienen coordinación con autoridades de Durango para dar seguimiento a diversos casos.

Respecto a la identificación de personas desaparecidas, Carmen Soto indicó que actualmente esperan resultados de pruebas genéticas realizadas en Mazatlán, aunque reconoció que los procesos avanzan lentamente debido a la cantidad de cuerpos que permanecen bajo resguardo en el Servicio Médico Forense de Sinaloa.

Detalló que en esa entidad existen más de dos mil 500 cuerpos pendientes de identificación, situación que ha retrasado los trabajos periciales y la entrega de resultados a las familias.