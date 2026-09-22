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Falta de terminales bancarias afectó competividad de Durango: Sedeco

Reconocen que el rezago en infraestructura tecnológica es algo que tiene que mejorar.

Falta de terminales bancarias afectó competividad de Durango: Sedeco

Falta de terminales bancarias afectó competividad de Durango: Sedeco

CLAUDIA BARRIENTOS
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Durango cayó dos posiciones en el Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al ubicarse en el lugar 22 del país, lo que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Fernando Rosas Palafox, atribuyó a que dicha medición evalúa diversos rubros que consideró que no necesariamente reflejan una baja en la atracción de inversiones o en la generación de empleos.  

Explicó que los indicadores consideran aspectos como infraestructura tecnológica e inclusión financiera en las comunidades rurales, área en la que el estado se encuentra en desventaja por su dispersión poblacional.  

“El IMCO marca muchos factores, no necesariamente quiere decir que va a la baja en inversión o baja en empleo”.

“Yo hablé con Valeria Moy, con  la presidenta nacional del IMCO, y le preguntaba: Oye, ¿por qué me tienes en los últimos lugares en conectividad e infraestructura, si tenemos una conectividad? Y me dice: Es que te faltan terminales bancarias en los municipios. Y por no tener terminales bancarias en municipios, nomás en ese rubro, nos bajaron como 15 lugares”, dijo.   



Reconoció que aún hay aspectos en los que se debe trabajar como la formalización de los pequeños comercios en las comunidades, sin embargo, el funcionario consideró que la calificación global del IMCO no refleja necesariamente el comportamiento económico del estado.   


“¿El IMCO es un buen parámetro para tener una guía? Sí, pero si uno se mete a analizar, realmente no representa el tema como tal económico”, opinó. 


Pero reconoció que el rezago en infraestructura tecnológica es algo que tiene que mejorar.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: sedeco pagos con tarjetas ECONOMÍA DURANGO bancarias, baja, necesariamente, IMCO

               

                
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