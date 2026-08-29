Falta de transporte en comunidades rurales de Durango obliga a estudiantes a caminar o pedir 'rait'

La falta de transporte público también afecta a estudiantes que viven en comunidades rurales de Durango y diariamente deben trasladarse a las cabeceras municipales para acudir a escuelas de educación media superior y superior; algunos han tenido que caminar, pedir “raid” o incluso pagar un taxi para poder regresar a sus hogares.

Eilen Jesús Nava Monárrez, presidente de la Federación de Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (Cecyted), señaló que el problema del transporte no se limita a las zonas urbanas, sino que también se presenta en las comunidades rurales.

Explicó que numerosos estudiantes deben trasladarse todos los días desde sus poblados hasta las cabeceras municipales, donde se encuentran las instituciones educativas de nivel medio superior y superior.

El problema, dijo, es que en algunas comunidades solo existe una unidad de transporte rural o, en el mejor de los casos, dos, por lo que los estudiantes dependen de horarios muy específicos para llegar a clases y regresar a sus hogares.

Aunque los alumnos cuentan con tarifa preferencial y pagan la mitad del costo general del pasaje, en ocasiones los operadores no se detienen al identificar que la mayoría de quienes esperan son estudiantes y no hay pasajeros que paguen la tarifa completa.

También ocurre que algunas unidades pasan unos minutos antes de su horario habitual, lo que provoca que los estudiantes las pierdan y se queden sin una opción para trasladarse.

Cuando esto ocurre por la mañana, los alumnos tienen que buscar alguna alternativa para llegar a tiempo a la escuela, desde pedir un “raid” hasta regresar a sus casas, lo que en algunos casos provoca que lleguen tarde o pierdan la primera clase.

La situación se complica todavía más al terminar la jornada escolar, pues los estudiantes necesitan encontrar alguna manera de regresar a sus comunidades.

En algunos casos son maestros o directivos de las instituciones quienes les dan un “aventón”; en otros, los jóvenes deben caminar hasta encontrar a algún habitante de su comunidad que pueda llevarlos.

Cuando son varios estudiantes, explicó Nava Monárrez, suelen cooperarse para pagar un taxi o tienen que comunicarse con sus padres para que acudan por ellos.